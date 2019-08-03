В Красноярске фанат «Мортал Комбат» украл в магазине компьютерных игр на 35 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-03T07:47:19+03:00

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В Красноярске из магазина «М.Видео», который расположен на проспекте Свободном, похитили 13 дисков с компьютерными играми. Произошло это в середине июня этого года. Вечером, ближе к закрытию, в торговый раз вошел молодой человек, улучил момент, когда рядом никого не было, сгреб с полок диски и затем удалился.

Причем из 13 дисков 5 оказались с игрой «PS4 Mortal Kombat 11 CN», что наводит на мысль, что похититель является фанатом этой игры и хорошо в ней разбирается. Цена диска немалая – 2700 рублей. Еще 4 диска – с игрой «PS4 Жизнь После», цена за диск – 2925 рублей. В общей сложности магазин понес ущерб на 34 586 рублей.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, подозреваемый – 18-летний уроженец Иркутской области. Его объявили в розыск. Молодому человеку придется объяснить следователям, зачем он пошел на преступление и куда дел похищенные игры.

ИСТОЧНИК KP.RU