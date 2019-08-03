В Красноярске отметили день рождения почтового ящика

СЕГОДНЯ 07:05 2019-08-03T07:05:23+03:00

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В Красноярске 2 августа отметили день рождения почтового ящика. Праздник этот – международный и неудивительно: ведь почтовый ящик – один из самых главных символов почтовой связи – каждый день по всему миру люди опускают в него тысячи писем и открыток.

- На сегодняшний день на территории Красноярского края установлено 1885 почтовых ящиков для приема простой письменной корреспонденции. Непосредственно в Красноярске – 332 таких ящика, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом Управлении федеральной почтовой связи.

Немного истории: первый почтовый ящик был установлен в Вене в 1785 году. А в России – спустя сто лет, в 1848 году в Санкт-Петербурге. Российские ящики были выкрашены в зеленый цвет, на козырьке ящика рисовали белый конверт с красной сургучной печатью. Делали их из досок и обшивали железом. Но увы, он был неудобен и его легко можно было взломать. Потом на смену деревянному пришел почтовый ящик из чугуна и весил он более 40 кг. Но и его вскоре заменили на железные.

В Енисейской губернии первые почтовые ящики установили в 1857 году после появления российской марки. В начале 19 века из стали прикреплять к стенам домов.

Современные почтовые ящики синего цвета – надежные, вместительные и эстетические конструкции из пластика. Они оборудованы системами защиты и электронными чипами, которые позволяют четко отслеживать время выемки писем.

ИСТОЧНИК KP.RU