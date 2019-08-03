В Красноярском крае 17-летняя девушка взяла у отца иномарку и погибла в ДТП

СЕГОДНЯ 06:28 2019-08-03T06:28:51+03:00

Она не справилась с управлением и улетела в кювет

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В Красноярском крае 17-летняя девушка взяла у отца без его ведома иномарку и погибла в ДТП. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в ГИБДД края. Трагедия произошла 1 августа на 7 километре автодороги Степной – Верхняя Березовка – Предгорный, в Назаровском районе.

Водительских прав у девушки, разумеется, не было – их можно получить только с 18 лет. За рулем она находилась непристегнутой ремнем безопасности. По непонятным пока причинам она потеряла контроль над автомобилем, допустила съезд с дороги в левый кювет, после чего машина опрокинулась. Очевидцы говорят: у девушки был шанс, если бы она пристегнулась. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас дорожные полицейские проводят проверку. Отца, который недосмотрел за дочерью, оштрафуют на 30 тысяч рублей – за передачу управлением транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU