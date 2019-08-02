2019-08-02T16:38:08+03:00
Общество

На выходные госавтоинспекторы вновь будут массово ловить любителей пьяной езды

С особенным пристрастием тех, кто возвращается с отдыха
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На выходные госавтоинспекторы вновь будут массово ловить любителей пьяной ездыНа выходные госавтоинспекторы вновь будут массово ловить любителей пьяной ездыФото: Мария ЛЕНЦ
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На выходные госавтоинспекторы вновь планируют массово ловить любителей пьяной езды. И с особым пристрастием тех, кто будет возвращаться домой с загородного отдыха. Проводятся такие рейды регулярно, нарушителей ловят десятками. Однако, как показывает практика, некоторые полагаются на «авось на поймают». Такая самонадеянность обходится им штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав, а повторникам – уголовное наказание.

Основная часть отдыхающие направляются из города на отдых по дивногорской трассе. Следует предупредить: там начался ремонт дороги, поэтому движение будет затруднено. Как сообщает интернет-издание newslab.ru, работы идут на федеральной трассе Р-257 «Енисей»:

- 61 по 71 км (ремонт планируют завершить в сентябре этого года);

- с 82 по 115 км (ремонт планируют завершить в октябре 2020года).

Так что госавтоинспекция предупреждает красноярцев не совершать необдуманные поступки, быть предельно внимательными за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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