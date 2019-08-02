2019-08-02T15:44:25+03:00
Происшествия

Под Красноярском закрыли незаконный мусорный полигон

Неизвестные предприниматели устроили платную свалку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском закрыли незаконный мусорный полигон. Фото пресс-служба ГУ МВД России по краюПод Красноярском закрыли незаконный мусорный полигон. Фото пресс-служба ГУ МВД России по краю
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Под Красноярском, на пустыре недалеко от Березовки, неизвестные граждане устроили мусорный полигон, причем платный. За определенную сумму они принимали для и захоронения вторсырье, промышленные, строительные и коммунальные отходы. Среди отходов были упаковки лаков, красок и автомобильных масел, отработанные масляные фильтры – все это является источниками заражения почвы. Кроме того, зафиксирован сброс отходов на почву с территории торговой базы, расположенной рядом. Площадь полигона составила 1,5 гектара.

Местные жители стали жаловаться на этот полигон, слишком уж он близко находится к жилью. На место выехали сотрудники полиции, министерств экологии и рационального природопользования, администрации Березовского района и специалисты аккредитованной экологической лаборатории. Жалобы населения подтвердились. С территории взяли пробы почвы и отходов. Кроме того устанавливается собственник участка, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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