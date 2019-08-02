2019-08-02T15:04:02+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали отца, который каждую ночь приковывал 7-летнего сына наручниками к кровати

Мама в это время лежала в больнице
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске задержали отца, который каждую ночь приковывал 7-летнего сына наручниками к кроватиВ Красноярске задержали отца, который каждую ночь приковывал 7-летнего сына наручниками к кроватиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске задержали отца, который каждую ночь приковывал 7-летнего сына наручниками к кровати. Если точнее, то даже не отца, а отчима, который применял столь нестандартные воспитательные меры по отношению к сыну своей сожительницы. Мать ребенка, вероятно, не могла повлиять на это – по информации «Комсомольской правды»-Красноярск она госпитализирована в одну из больниц города.

О том, что происходит в семье, стало известно после того, как мальчик попал в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток», это было утром 21 июля. Осматривая ребенка, медик обнаружил у него на ноге синяки – в области щиколотки. На вопрос, откуда они, мальчик рассказал об издевательствах отчима. Работники центра сообщили об этом в полицию.

Если информация подтвердится, на 31-летнего мужчину заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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