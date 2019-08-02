То ли поганки, то ли шампиньоны: в центре Красноярска горожане на газоне обнаружили грибы

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-02T14:39:57+03:00

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В центре Красноярска, прямо на переходе с проспекта Мира на улицу Карла Маркса, недалеко от кинотеатра «Луч» прохожие обнаружили грибы. То ли поганки, то ли приспособившиеся к городской среде шампиньоны. Среди зеленой травы газона им, видимо, вполне комфортно.

Как попали грибы в центр города, можно только догадываться – грибницу наверняка завезли вместе с землей из леса. В любом случае собирать такие шампиньоны (если, конечно, это они) не рекомендуется: грибы впитывают в себя вредные вещества от выхлопных газов. По этой же причине микологи советуют не собирать их и за городом вдоль автомобильных трасс.

Собирать такие красивые грибы не рекомендуетсяФото: Диана ИВАНОВА

Кстати, где в окрестностях Красноярска можно собрать богатый урожай грибов, вы узнаете из карты грибных мест. И будьте осторожны, отправляясь в лес за грибами. Напомним, что в конце июля в Курагинском районе грибник отправился за лисичками и оказался в лесу один. За несколько суток он прошел 20 километров, чтобы вернуться домой.

Похожи на шампионыФото: Диана ИВАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU