2019-08-02T13:45:27+03:00
Общество

Красноярская телекомпания «7 канал» сменила владельца и генерального директора

Кто приобрел пакет акций, пока неизвестно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская телекомпания «7 канал» сменила владельца и генерального директораКрасноярская телекомпания «7 канал» сменила владельца и генерального директора
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Красноярская телекомпания «7 канал» сменила владельца и генерального директора. Со своего поста ушел Игорь Астапов. Он сообщил «ТВК Красноярск», что покинул должность 31 июля. Планов, чем заниматься дальше, у него пока нет. Однако условия, которые ему предложили при увольнении, его вполне устраивают.

Известно, что ранее, с 2015 года телекомпания «7 канал» (ООО «ВК Телесфера») принадлежала «Норильскому никелю». Кто стал новым владельцем, пока не сообщается. В самой телекомпании подробности произошедшего также не комментируют. Однако обещают на следующей неделе ответить на все вопросы коллег.

Добавим, что должность генерального директора и главного редактора телеканала Игорь Астапов занимал с апреля 2013 года. До этого он был пресс-секретарем двух губернаторов – Александра Хлопонина и Льва Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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