СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-02T12:15:43+03:00

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В Красноярском крае мужчину осудили за найденное 7 лет назад ружье по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Получил год лишения свободы условно. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевой полиции.

В ноябре прошлого года экипаж ДПС остановил на улицах Канска автомобиль, в котором находились трое жителей Ирбейского района. При проверке автоинспекторы обнаружили сумку, а в ней – огнестрельное оружие. Экспертиза показала, что это было самодельное длинноствольное нарезное оружие, пригодное к использованию. Принадлежало 39-летнему пассажиру.

Мужчина уверял, что ружье он нашел семь лет назад в лесу. Он знал, что оно незаконное, к тому же у него нет разрешения пользоваться оружием. Поэтому побоялся, что его накажут и все эти годы прятал его у себя. За это, собственно и поплатился. Потому что по закону если гражданин добровольно сдает в полицию оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, он не только освобождается от уголовной ответственности, но и получает денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU