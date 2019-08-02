СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-02T11:58:41+03:00

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В Красноярске на пешеходном переходе иномарка сбила 6-летнего велосипедиста. Произошло это накануне, 1 августа, на улице Авиаторов. ЧП попало на камеру уличного наблюдения и затем было опубликовано в соцсетях «ЧП-Красноярск».

В Красноярске на пешеходном переходе иномарка сбила 6-летнего велосипедиста.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/ Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

На записи хорошо видно, как по пешеходной дорожке едут на велосипедах два человека – мама и ее сын. Приближаясь к зебре, ребенок ускорился, видимо, собирался обогнать мать, и вылетел на полной скорости прямо не пешеходный переход. В этот момент с основной дороги направо завернула «Тойота» и сбила ребенка. Водитель немедленно остановился. Мать спешилась и подбежала к сыну, подняла на руки и унесла с проезжей части. Судя по видео, серьезных травм он не получил.

Кто виноват в случившемся, придется дорожной полиции: либо ребенок, который нарушил правила движения, не спешившись перед пешеходным переходом; либо водитель автомобиля, который не пропустил его. Будет оштрафована и мама, которая не рассказала ребенку об элементарных правилах поведения на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU