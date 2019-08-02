СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-02T09:03:49+03:00

В Красноярске до конца года для обманутых дольщиков достроят три дома ЖК «Квадро» Фото: Диана ИВАНОВА

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В Красноярске до конца года для обманутых дольщиков достроят три дома ЖК «Квадро». Информацию на официальном портале правительства края опубликовало министерство строительства. Речь идет о жилом комплексе на улице Караульной, который состоит из четырех 25-этажных домов.

Покупатели квартир должны были получить ключи еще в 2018 году. Однако застройщик сначала снизил темпы строительства, а затем и вовсе прекратил работу. Возобновить стройку удалось только после вмешательства минстроя, мэрии и службы строительного надзора.

- Никаких экстренных мероприятий здесь не прогнозируется, – рассказал заместитель министра строительства края Евгений Ганчуков. – У застройщика достаточно резервов для завершения работы, все подрядчики подтвердили, что договора заключены и оплачены. Работы продолжаются, количество рабочих будет наращиваться. Ближайшая задача – до наступления холодов закончить тепловой контур домов и подключить коммуникации.

Добавим, что в настоящее время на объектах заняты 65 монолитчиков, вышли каменщики, электрики, сантехники, со следующей недели выходят вентиляционщики, начнется монтаж кровли. Строительство четвертого дома завершится в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU