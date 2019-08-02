В Красноярске полностью перекроют Коммунальный мост

СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-02T07:19:34+03:00

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В Красноярске полностью на несколько часов перекроют для движения Коммунальный мост и прилегающие к нему улицы. Произойдет это 18 августа. А связано это с проведением фестиваля регби в краевом центре.

Для обеспечения безопасности для транспорта будут временно закрыты участки:

- на Коммунальном мосту;

- на въезде с улицы Дубровинского на Коммунальный мост;

- по Вейнбаума от Карла Маркса до Коммунального моста;

- на Ярыгинском проезде;

- на острове Отдыха.

Кроме того, как сообщили в администрации города, на кольцевой развязке в районе Предмостной площади будет закрыта правая полоса движения – от строения № 176м/2 на Красрабе до улицы Гладкова. Поэтому автобусы будут высаживать пассажиров на остановке на кольце Предмостной площади.

Ограничения будут действовать с 15 до 17 часов. А с 19 часов 17 августа на всех вышеперечисленных участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта (кроме общественного). Водителям стоит подобрать себе объездные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU