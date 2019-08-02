2019-08-02T06:42:46+03:00
Общество

В Красноярске в Солнечном появится бесплатный базар для дачников

Администрация района организовала 40 социальных торговых мест
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в Солнечном появится бесплатный базар для дачников. Фото: пресс-служба администрации Советского районаВ Красноярске в Солнечном появится бесплатный базар для дачников. Фото: пресс-служба администрации Советского района
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В Красноярске в микрорайоне Солнечном появится бесплатный базар для дачников. Администрация Советского района организовала еще 40 торговых мест в социальных рядах. Они находятся на улице 40 лет Победы, 2 и специально предназначены для садоводов и владельцев личных подсобных хозяйств, которые могут реализовывать здесь свою продукцию. Причем без платы за аренду места.

- Садоводы и владельцы личных подсобных хозяйств могут приезжать сюда и торговать своей продукцией. Специальные беседки будут защищать их от солнца и дождя. Удобные лавочки. Организация таких торговых площадок поможет нам избавиться от мусора, деревянных ящиков, бумажных коробок и другой атрибутики несанкционированной торговли возле магазинов, остановок, – рассказал глава района Дмитрий Дмитриев.

Жители Солнечного уже присмотрели новое место. Похвалили деревянные беседки. Переживают только, что пока мало покупателей. Но наверняка в скором времени информация дойдет до всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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