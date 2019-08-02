Когда «Соколы России» пролетят над Красноярском в День ВДВ 2 августа 2019

СЕГОДНЯ 06:07 2019-08-02T06:14:16+03:00

Сегодня в День ВДВ-2019 в Красноярске пройдет много торжественных событий, главное из них - выступление «Соколов России»

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Над Красноярском пролетят истребители МиГ и Су. Масштабное шоу от знаменитой группы высшего пилотажа «Соколы России» состоится в честь Дня ВДВ-2019.

Администрация города запланировала культурно-развлекательную и спортивные программы. Будут выступать военные оркестры, рота почетного караула ЦВО устроит парадное дефиле, также будет демонстрация приемов армейского рукопашного боя.

Кроме того, на Театральной площади пройдут мастер-классы спортсменов и выступят артисты ансамбля песни и пляски ЦВО.

В 14.30 «Соколы России» на тяжелых сверхманевренных истребителях Су и МиГ покажут тактические приемы воздушного боя в ограниченном пространстве и на предельно малой высоте (до 200 метров). И, конечно, продемонстрируют групповой высший пилотаж фигур: петля Нестерова, бочка, колокол, ракушка, вираж, роспуск…

Полную программу Дня ВДВ-2019 в Красноярске читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU