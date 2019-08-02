2019-08-02T05:49:23+03:00
Происшествия

В Красноярском крае инспекторы ножом разрезали сети и спасли 89 осетровых

Ценных рыб обнаружили в сетях и выпустили их на волю [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае инспекторы спасли сотню осетровых. Стоп-кадр видео пресс-службы полицииВ Красноярском крае инспекторы спасли сотню осетровых. Стоп-кадр видео пресс-службы полиции
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На севере Красноярского края инспекторы спасли почти сотню рыб ценных осетровых пород. В регионе проводится операция «Путина-2019», в рамках которой силовики проверяют реки края на предмет незаконной рыбной ловли. На днях мобильная группа полиции объезжала Енисей в районе острова Леонтьевский, это на Таймыре, в 34 километра ниже по течению от Дудинки.

В Красноярском крае полицейские спасли сотню осетровых.

В составе группы были участковый и представитель госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Заметили буйки от сети, проверили и обнаружили такую картину: в сети попали десятки крупных рыб. Инспекторы вытаскивали сеть из воды и высвобождали рыбу одну за другой, разрезая путы ножом. Обратно в Енисей выпустили 64 осетра и 25 стерлядей. А ведь это – краснокнижные рыбы, лов которых запрещен в любое время года. Предотвращенный ущерб составил более 10 миллионов рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде» -Красноярск в пресс-службе краевой полиции, сейчас проводится проверка, разыскиваются владельцы сетей. И решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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