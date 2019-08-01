В Красноярском крае депутат незаконно вырубил сосновый лес на миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-01T16:14:20+03:00

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В Красноярском крае депутат Преображенского сельсовета (Ачинский район) попался на незаконной рубке соснового леса. Как сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю, мужчина сколотил бригаду рабочих, которым велел рубить лес на территории Большеулуйского района.

- В период с июня по сентябрь 2016 года работниками было вырублено около 200 м3. деревьев породы сосна, чем причинен ущерб государственному лесному фонду Российской Федерации на сумму более одного миллиона рубле, - сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

Как преступление вскрылось - не сообщается. На депутата завели уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Имущество депутата арестовано, в ближайшее время его судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU