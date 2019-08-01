Хотел показать, что «крутой». В Красноярске убило током подростка, забравшегося на ж/д мост

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-01T15:35:16+03:00

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В Красноярске током убило ребенка, забравшегося на один из ж/д мостиков. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, произошло все несколько дней назад, около половины седьмого вечера.

Мальчишка резвился на улице и познакомился с ровесником, а потом потащил нового приятеля к железной дороге. Дескать, пойдем, там весело, можно вскарабкаться на мостик. Новый друг пошел - не хотел играть один. Еще пытался отговорить того влезать – опасно ведь, все под напряжением. Но не тут-то было: мальчик решил показать, что он «крутой». Забрался на мост и дошел до середины. И тут парень, оставшийся внизу, услышал хлопок, брызнул сноп искр, а его приятель упал с моста. Он бросился к пострадавшему, у того носом шла кровь. Единственное, что он успел прошептать – имя друга…

На место происшествия вызвали «скорую», однако усилия медиков не дали результатов. Правоохранители выяснили, что подросток получил удар высоковольтной контактной дугой электрического тока, в результате чего погиб на месте. Известно также, что мальчик из благополучной семьи и на учете в органах ПДН никогда не состоял. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте проводит проверку инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU