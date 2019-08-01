Скандального подрядчика ремонта на проспекте Мира хотят обанкротить

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-01T14:45:58+03:00

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Компания «СпецПромСтрой» зарекомендовала себя крайне негативно еще во время ремонта проспекта Мира в 2017 году. Красноярцы наверняка вспомнят, как подрядчик то и дело переносил сроки сдачи объекта и вел работы с нарушениями.

Сегодня подрядчика пытаются признать банкротом. С иском в Арбитражный суд вышла компания «НИКШИЧКО». «СпецПромСтрой» задолжал ей более 9,5 миллионов рублей. Вопрос решится уже в ближайшее время – судебное заседание назначено на 11 сентября.

Напомним, скандальный ремонт проспекта Мира окончился тем, что УДИБ (Управление дорог и благоустройства) разорвало контракт с подрядчиком. К слову, стоимость этого контракта была 113 миллионов рублей. «СпецПромСтрой», правда, пытался отыграть деньги: компания подала в суд на УДИБ. Стоимость иска была 90 миллионов рублей - эту сумму, по мнению подрядчика, ему не заплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU