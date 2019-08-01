ВТБ снижает ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-01T14:17:21+03:00

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С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 п.п. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров — ниже ставка»: кредит можно оформить под 9,2% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,7%.

Помимо новых условий клиентам, получающим ежемесячные зачисления на счет, в рамках стандартных программ банка доступны дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п., для участников программы «Люди дела» — до 0,4 п.п. Активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» — до 0,6 п.п. Также семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой».

По итогам первого полугодия ВТБ заключил 124 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 303 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на четверть. Ипотечный портфель банка вырос на 9,3% и на 1 июля превысил 1,53 трлн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU