В Красноярске растет количество населения и смертность

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-01T14:13:06+03:00

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Красноярские статистики подсчитали количество проживающего на территории краевого центра населения. Как рассказали в ведомстве, по данным на январь этого года, в Красноярске живет 1 096 086 человек. Прирост населения - 4 452 человека. При этом, по информации специалистов, естественный прирост населения в краевом центре снизился. Так, в 2018 году население увеличилось 1 974 человека, а годом ранее, в 2017-м, родилось на тысячу малышей больше.

- В краевом центре родилось 13 337 детей (в том числе 6815 мальчиков и 6522 девочки), что на 625 малышей меньше, чем в 2017 году, - рассказали в ведомстве.

При этом смертность в Красноярске выросла. За прошлый год зарегистрировано 11 363 случая смерти. Годом ранее – 10 963. Умирают люди в основном из-за проблем с системой кровообращения и по причине опухолей.

ИСТОЧНИК KP.RU