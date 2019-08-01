В старообрядческом поселке Красноярского края 6-летний ребенок выстрелил в 3-летнего брата

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-01T13:43:03+03:00

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В одном из удаленных старообрядческих поселений Красноярского края случилась трагедия: 6-летний ребенок выстрелил в голову своему 3-летнему братишке. Как рассказали в СУ СКР по краю, родителей в этот момент не было дома – они уехали на сенокос. И ребятишки были дома одни. Играли с папиным ружьем. В какой-то момент старший из мальчиков спустил курок. Не исключено, что случайно – сейчас это выясняет следствие. Пуля попала в голову брата. Мальчишка с криком упал, а старший ребенок бросился за родителями.

- Взрослым из-за отсутствия связи пришлось проплыть на лодке около 120 километров по таежным речкам до ближайшего поселения, чтобы вызвать медицинских работников, - рассказали в региональном СК.

На помощь малышу вылетел борт санавиации, и ребенка доставили в Борскую райбольницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. Следователи возбудили уголовное дело по п. «б,з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, с применением оружия). Виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU