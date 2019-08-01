Депутата Заксобрания Сергея Титова оставили под стражей еще на 2 месяца

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-01T12:21:41+03:00

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Суд Центрального района Красноярска продлил срок содержания под стражей депутату Заксобрания Сергею Титову. Его оставят в камере СИЗО еще на два месяца, - об этом ходатайствовали следователи.

Напомним, Титова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие считает, что народный избранник пообещал одной из ресурсоснабжающих организаций помощь в изменении тарифов ЖКХ. ЗЗа свои услуги он получал деньги более года. Следствие считает, что сумма выплаченных ему средств составила порядка 4 миллионов рублей.

Адвокат Титова просил изменить для него меру пресечения – на домашний арест и подписку о невыезде. Защита даже собрала для этого подписи жителей Ирбейского района и нашла поручителей среди других депутатов Заксобрания и глав поселений. Однако суд не счел нужным поддержать это требование.

ИСТОЧНИК KP.RU