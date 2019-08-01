Не одну обойму выпустили. На Волжской в Красноярске расстреляли мужчину

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-01T10:08:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сколько именно выстрелов было сделано по нему, пострадавший Аваз Н. не помнит. Все произошло несколько дней назад на Волжской, 21 у одного из павильонов, где мужчина встретил знакомого и задержался поболтать с ним. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, вечером, около 21.30, когда мужчина общался с приятелем, неподалеку остановилось три машины без номеров (белая «Лада Приора», БМВ 5-серии и «Мазда»).

Из машин высыпали мужчины (позднее очевидцы сообщили – по внешности кавказцы, примерно 12 человек) и начали прицельную стрельбу по нему. Стреляли не меньше минуты из травматических пистолетов. Мужчина пытался убежать, но это ему не удалось. Отстреляв все патроны, нападавшие запрыгнули в машины и скрылись.

Пострадавший получил раны плеча, ног и ягодиц. На месте полиция обнаружила 10 отработанных гильз и 3 резиновых шарика. После нападения мужчине, который едва держался на ногах, вызвали «скорую», но чтобы не терять времени все-таки решили доставить в больницу сами. Сейчас он проходит лечение. А полиция ведет расследование, в частности, проверяются и знакомые пострадавшего – на предмет причастности к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU