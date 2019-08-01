В двух района Красноярска на 2 дня отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-01T09:24:11+03:00

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Плановое отключение холодной воды проведут в двух районах Красноярска. Как рассказали в пресс-службе компании «КрасКом», это последнее плановое отключение холодной воды в этом году. Официально - воды не будет с 23.00 2 августа до 12.00 4 августа.

- Несмотря на то, что нам были согласованы два дня на ремонт водозаборных сооружений, перед трудовым коллективом поставлена задача уложится со всеми работами за 24 часа, - рассказали в «КрасКоме».

Будут остановлены водозаборы «Казачий» и «Гремячий лог» - холодной воды не будет в Октябрьском и Железнодорожном районах краевого центра. Отключение охватит Озерную, Северо-Енисейскую, Маерчака, Калинина, поселок СВЭМ, Афганцев, Солонцы и ЖК «Новолэнд». Плановые работы сотрудники компании пообещали провести без ограничения движения транспорта. Жителям районов, где пройдет отключение, необходимо позаботиться о должном запасе питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU