СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-01T08:02:20+03:00

Пока не пойдут дожди. Заповедник «Столбы» закрыт на неопределенный срок из-за пожаров Фото: Мария ЛЕНЦ

Посещать заповедник нельзя, пока осадки не выпадут в достаточном количестве

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«Столбы» закрыты на неопределенный срок из-за пожаров, сообщает пресс-служба заповедника. Как рассказали в администрации, мера превентивная – к выходным класс пожарной опасности может достигнуть 4-го уровня. А значит, и опасность возникновения огня повысится.

Добавим, что запрет на свободное посещение начнет действовать с 18.00 2 августа и до… момента пока не выпадут дожди в достаточном количестве. В заповеднике уточняют, что количество осадков должно быть не менее

3 мм воды в сутки. Туристов просят отнестись с пониманием к ситуации. Отметим, что в период запрета инспекторы будут работать в усиленном режиме.

- На всех входных группах заповедника будут выставлены контрольно-пропускные пункты. Для обеспечения пожарной безопасности и соблюдения запрета будут привлечены сотрудники полиции, - предупредили в заповеднике.

Пускать в заповедник все-таки будут, но только организованные туристические группы, которые предупредили заранее о намерении посетить заповедную территорию, туристов-одиночек не пропустят. Нарушителей обещают жестко штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU