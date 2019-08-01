СЕГОДНЯ 07:48 2019-08-01T07:48:45+03:00

В Красноярском крае осудили мужа и жену, торговавших наркотиками через «закладки» Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жители Красноярского края Денис и Наталья Матуль зарабатывали на жизнь, распространяя наркотики. Покупали через «закладку-тайник» у других наркодилеров и перепродавали, подыскивая клиентов в интернете. Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю, накануне семье наркоторговцев суд вынес приговор. Доказательства нашлись в квартире семьи.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий военными контрразведчиками и сотрудниками ОКОН МО МВД России «Ачинский» по месту жительства семьи Матуль были изъяты наркотические средства общей массой 1,392 грамм (что приравнивается к крупному размеру), приготовленные семьей Матуль для дальнейшего сбыта, - сообщает пресслужба регионального главка ФСБ.

Суд дал Денису Матулю 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Наталье - 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Правда, женщине наказание отсрочили – у семьи имеется маленький ребенок. В колонию она отправится, когда он достигнет 14-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU