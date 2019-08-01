Грозили пистолетом и корочками судьи. Мужчины на BMW устроили ДТП с полицейским автомобилем в Красноярске

СЕГОДНЯ 06:54 2019-08-01T06:54:10+03:00

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В Красноярске водитель BMW и его пассажир устроили аварию с полицейским автомобилем. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников. Произошло все несколько дней назад, ранним утром на Алексеева, 111. Полицейские решили остановить машину с тонировкой, но в ответ на их требования водитель только ударил по газам. Началась погоня. В районе Молокова,46 иномарка все же остановилась. Но когда один из госавтоинспекторов подошел к окошку водителя, увидел в нем… дуло пистолета. Пуганув полицейского, водитель BMW вновь рванул с места, и погоня продолжилась.

В итоге, наряд ДПС все-таки отрезал путь иномарке, преградив дорогу своим автомобилем. Но водитель иномарки не сдавался и начал таранить полицейский автомобиль. Когда полицейские подошли к машине, пассажир иномарки гордо продемонстрировал им корочки судьи Красноярского горсуда. По всему видно было, что поддельные. Чтобы утихомирить мужчин, полиции пришлось применить парализующий газ Зверобой-10М. После этого их скрутили.

При досмотре в машине нашли пистолет Гроза-02 и боеприпасы к нему. Медосвидетельствование показало, что водитель Евгений Б. пьян, в крови у мужчины обнаружили 0,45 промилле алкоголя. Помимо штрафов водителю грозит уголовная ответственность за неправомерное завладение машиной и применение насилия в отношении представителя власти, а пассажиру – за подделку документов.

ИСТОЧНИК KP.RU