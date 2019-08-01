Новый ректор СФУ уберет забор возле университета

СЕГОДНЯ 05:58 2019-08-01T05:58:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприглядный забор вокруг здания СФУ уберут в ближайшее время. Это стало первым решением Максима Румянцева на посту ректора СФУ, сообщает ТВК. Впрочем, по словам Румянцева, пока четких сроков, в которые уберут забор, нет.

- Сейчас идет обсуждение правовых нюансов, - заявил накануне Румянцев на пресс-конференции, добавив, что вопрос первостепенный.

Напомним, согласно требованиям Универсиады рядом с СФУ организовали периметр безопасности - забор. Студенческие игры окончились, однако забор и по сей день стоит – он не нравится ни самим студентам, ни красноярцам. Студенты высмеивали забор, в соцсетях отмечая, что он напоминает тюремный, а один из активистов даже устроил одиночный пикет против забора. Не так давно критике это сооружение подверг и министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

ИСТОЧНИК KP.RU