Новый ректор СФУ уберет забор возле университета
Неприглядный забор вокруг здания СФУ уберут в ближайшее время. Это стало первым решением Максима Румянцева на посту ректора СФУ, сообщает ТВК. Впрочем, по словам Румянцева, пока четких сроков, в которые уберут забор, нет.
- Сейчас идет обсуждение правовых нюансов, - заявил накануне Румянцев на пресс-конференции, добавив, что вопрос первостепенный.
Напомним, согласно требованиям Универсиады рядом с СФУ организовали периметр безопасности - забор. Студенческие игры окончились, однако забор и по сей день стоит – он не нравится ни самим студентам, ни красноярцам. Студенты высмеивали забор, в соцсетях отмечая, что он напоминает тюремный, а один из активистов даже устроил одиночный пикет против забора. Не так давно критике это сооружение подверг и министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.
ИСТОЧНИК KP.RU