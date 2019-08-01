Договорились в суде: в Красноярске решен многомиллионный спор организаторов КЭФ-2019

СЕГОДНЯ 03:54 2019-08-01T03:54:02+03:00

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Арбитражный суд вынес решение по громкому делу, которое касалось одного из самых престижных мероприятий в регионе - речь о Красноярском экономическом форуме. Напомним, после его проведения разразился финансовый спор между организаторами - «Красноярской ярмаркой» и «ЕвроэкспоСтенд».

Суть в том, что «Красноярская ярмарка», выступая подрядчиком мероприятия, обеспечивала площадки форума электро- и техническим оборудованием, готовила баннеры и помещения (ковровое покрытие), проводила уборку и организовывала охрану на площадках. Однако рассчитываться с подрядчиком заказчик (компания «ЕвроэкспоСтенд») не спешил. В итоге, дело дошло до суда, куда Красноярская ярмарка обратилась с семью исками на сумму свыше 6,8 миллионов рублей, а также свыше 3,1 миллиона рублей - неустойка.

На сегодняшний день разбирательства закончены, сообщает Запад24. В суде говорят, что по искам принято решение о мировом соглашении. Ответчик признал долг, а истец - отказался от взыскания неустойки.

ИСТОЧНИК KP.RU