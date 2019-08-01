В Красноярске выбрали, каким будет парк в Солнечном

СЕГОДНЯ 02:59 2019-08-01T02:59:58+03:00

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В Красноярске прошли общественные слушания по строительству парка в Солнечном. Напомним, жители микрорайона не один год добивались от властей благоустройства, а местная активистка Ксения Бессонова даже дозвонилась на горячую линию с президентом. И вот - дело сдвинулось с мертвой точки: найдены инвесторы, которые займутся парком, а 30 июля на общественных слушаниях обсудили концепцию парка. Об этом рассказал глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев.

- На общественных обсуждениях утверждена концепция парка в Солнечном. Дальше рабочее проектирование и реализация! - сказал Дмитриев.

Известно, что парк будет разбит на территории в 5 гектаров. Здесь высадят деревья, обустроят пешеходные дорожки. По задумке авторов проекта (к слову, представлен был не один проект - жителям было из чего выбрать), на территории появятся скамейки, визит-центр с комнатой матери и ребенка, места для пикника с беседками, амфитеатр, роллердром. Отдельное пространство запланировано отвести под занятия йогой и танцами на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU