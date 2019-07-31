В Красноярском крае мужчина сжег заживо жену и 4-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-31T18:06:30+03:00

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В Пировском районе края мужчина сжег заживо жену и 4-летнего ребенка. Однако уголовное дело в отношении его возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». У 47-летнего мужчины не было злого умысла, а произошедшее – результат его преступной безответственности.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома. Трагедия произошла в селе Алтат 25 июня этого года, днем. Обвиняемый собрался приготовить себе обед на электрическом камине. Включил его в сеть и поставил на деревянный пол в коридоре, недалеко от стены. А затем лег на диван и уснул.

Электрический камин вспыхнул, огонь перекинулся на стены и пол, охватил вещи, которые легко воспламенились. Начался пожар. 30-летняя женщина и ее сын находились в спальне, в дальней комнате. Выбраться они не смогли и погибли. На расследование дела ушел месяц, мужчина полностью признал свою вину. Суд состоится в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU