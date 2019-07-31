2019-07-31T16:50:54+03:00
Общество

В Красноярск прилетает Дмитрий Медведев, он проведет экстренное совещание прямо в аэропорту

Темой совещания станет ситуация с лесными пожарами в регионе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск прилетает Дмитрий Медведев, он проведет экстренное совещание прямо в аэропортуВ Красноярск прилетает Дмитрий Медведев, он проведет экстренное совещание прямо в аэропортуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск прилетает председатель правительства России Дмитрий Медведев. Его самолет должен приземлиться приблизительно в 22 часа по местному времени. И уже спустя полчаса после этого начнется экстренное совещание, темой которого станут лесные пожары в Красноярском крае и соседних регионах. Можно ожидать, что глава правительства потребует от сибирских губернаторов жесткого контроля над ситуацией.

Известно также, что министр природных ресурсов и экологии Дмирий Кобылкин уже находится в Красноярске, он также примет участие в совещании. Оно пройдет прямо в здании аэропорта. После чего Дмитрий Медведев покинет Красноярск.

Как сообщает «ТВК-Красноярск», сейчас в аэропорту усилен режим безопасности, присутствует большое количество представителей силовых ведомств.

Напомним, что на сегодняшний день режим ЧС введен в пяти регионах: в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии в Республике Саха (Якутия). Общая площадь лесных пожаров составляет 2,8 миллионов гектаров. Сегодня, с 31 июля, на тушение пожаров впервые вылетел самолет МЧС Бе-200, из Кемеровской области и Хакасии прибыла автомобильная группировка из 15 спецмашин и 100 спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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