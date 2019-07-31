В Хакасии ночную драку остановил камень, прилетевший в лоб одному из участников

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-31T15:44:45+03:00

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В хакасском городе Черногорске ночную драку остановил камень. От него пострадал один из участников разборок, даже потребовалась медицинская помощь, сообщает ИА «Запад24». А дело было так: в районе улицы Космонавтов собралась компания. В какой-то момент двое из них неожиданно поссорились и от слов перешли к кулакам.

Третий товарищ, чтобы разнять дерущихся, поднял с земли камень и прицельно бросил в их сторону. Камень угодил прямиком в лоб одному из парней, кровь отрезвила молодых людей. Они вызвали «Скорую». Медики диагностировали перелом лобной пазухи.

На этом бы история и завершилась. Однако полиция завела на студента, который бросил «камень мира», уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. Теперь ему грозит либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU