ВТБ запускает VR-ипотеку для жителей Красноярска

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-31T14:42:31+03:00

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ВТБ представляет новый сервис подбора квартиры – VR-ипотеку. Благодаря очкам виртуальной реальности (virtualreality) жители региона смогут выбрать и приобрести с помощью ипотечного кредита понравившуюся недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Краснодаре. В рамках пилотного проекта, который реализован в Красноярске, представлены порядка 100 аккредитованных объектов банка.

С помощью сервиса красноярцы могут удаленно посмотреть квартиры в жилых комплексах у аккредитованных застройщиков ВТБ в других городах. VR-очки дают возможность оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат.

Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного займа. После выбора объекта недвижимости сделку можно провести в Красноярске, не выезжая для оформления документов в другой город.

«Для Красноярска это уникальный проект, который призван помочь заемщикам определиться с покупкой квартиры. Отметим, что именно представленные города входят в число тех, где красноярцы приобретают недвижимость. Мы уверены, что VR-технология позволит не только увеличить количество ипотечных сделок, но и заинтересует клиентов банка, которые смогут рассмотреть приобретение недвижимости с целью инвестиций», – прокомментировала управляющий ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU