В Красноярске задержанный набросился на полицейского прямо коридоре дежурной части

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-31T14:29:43+03:00

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В Красноярске задержанный набросился на полицейского прямо в коридоре дежурной части. Это произошло накануне, 30 июля, около 18 часов 40 минут в отделе полиции № 7 (Железнодорожный район).

По предварительным данным, 44-летнего гражданина доставили сюда по заявлению работников хостела, где он не захотел заплатить за проживание. Мужчина не подчинился законным требованиям сотрудника полиции и набросился на него, нанося удары руками и ногами. Полицейский смог отразить несколько ударов, через минуту на месте появились его коллеги, нападавшего скрутили, надели наручники. Также на него завели уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали случившееся «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU