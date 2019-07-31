2019-07-31T13:54:47+03:00
Происшествия

В Красноярске постоялец гостиницы в страхе перед похитителями поранился ножом

В настоящее время находится в больнице [эксклюзив КП]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске постоялец гостиницы в страхе перед похитителями поранился ножомВ Красноярске постоялец гостиницы в страхе перед похитителями поранился ножомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске постоялец небольшой гостиницы под названием "Тополек", которая находится на самой окраине города (Ленинский район), находясь у себя в номере, поранил себя ножом прямо в легкое. Как это получилось, пока неизвестно. Но рана оказалась достаточно серьезной, чтобы мужчину госпитализировали в 20-ю городскую больницу, где и сделали операцию. Так что сейчас пациент благополучно идет на поправку, ведь с момента ранения прошло уже больше 10 дней.

Что же произошло 19 июля незадолго до полуночи в номере гостиницы, разбирается полиция – медицинские учреждения по закону обязаны ставить в известность правоохранителей обо всех подобных случаях. Сам мужчина, очнувшись, что-то говорил о том, что опасается неизвестных похитителей. Из собственных источников «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно, что пострадавшему 43 года, ранее он был судим, а в настоящее время нигде не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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