Новый ректор Сибирского федерального университета пообещал убрать скандальный забор

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-31T12:56:56+03:00

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Новый ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев вступил в должность с 30 июля. Буквально за день до этого соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Новый руководитель СФУ уже встретился с журналистами на пресс-конференции и ответил на ряд вопросов, в том числе скандальных, касающихся университета. Например, по поводу убрать забор вокруг зданий, принадлежащих университету, которые были объектами универсиады.

Когда его устанавливали – это было обосновано, забор должен был обеспечивать безопасность участникам и гостям студенческих игр. Но после того, как они завершились, демонтировать ограждение не стали. За что красноярцы подвергли предшественника Румянцева жесткой критике. По уверениям нового ректора, демонтаж периметра безопасности – один из ближайших вопросов, которые необходимо решать.

ИСТОЧНИК KP.RU