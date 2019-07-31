2019-07-31T11:26:30+03:00
Общество

За полгода 77 тысяч жителей Красноярского края лишились возможности вылететь за границу

Долги не пускают
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За полгода 77 тысяч жителей Красноярского края лишились возможности вылететь за границуЗа полгода 77 тысяч жителей Красноярского края лишились возможности вылететь за границуФото: Мария ЛЕНЦ
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За полгода 77 тысяч жителей Красноярского края лишились возможности вылететь за границу. И все из-за различных долгов – по алиментам, налогам, за коммунальные услуги, перед банками и так далее. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов, всего на сегодняшний день в праве покинуть территорию страны отказано 129 340 должникам края. Из них 21 614 – злостные алиментщики.

Кстати, запрет на выезд – мера действенная, благодаря такому ограничению приставы за полгода взыскали долгов на 337 миллионов рублей, в том числе 5,3 миллиона – алиментов. Например, предприниматель из Шарыповского района долгое время не платил налоги. Предупреждения и судебные разбирательства не помогли. Мужчина спокойно их игнорировал. А когда засобирался на отдых за границу, узнал, что путь на берег турецкий ему закрыт. Тут же нашел 73 тысячи рублей, погасил долги по налогам и только после этого смог пересечь границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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