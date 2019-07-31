ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях
ВТБ Лизинг запускает новое предложение по приобретению автомобилей Audi для корпоративных клиентов компании. Размер поддержки от производителя для модели Audi A6 55 TFSI quattro в поставке увеличивается до 14% от рекомендованной розничной цены, для автомобилей в наличии – до 8%. Срок заключения договора возможен до 30 сентября 2019 года.
Кроме этого, специальные условия действуют и на автомобили Audi Q7 S-Line Edition. В зависимости от комплектации выгода может составить до 18% от рекомендуемой розничной цены. В рамках предложения клиенты могут воспользоваться также программой Trade-in.
«Автомобили Audi пользуются большой популярностью среди клиентов ВТБ Лизинг. Транспортные средства подобного уровня приобретаются для топ-менеджеров компаний и ценятся за комфорт и представительность. Наша стратегическая задача – сделать условия их приобретения максимально комфортными и при этом дать клиенту возможность выбрать автомобиль, который подойдет именно ему», - прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.
В рамках новой программы лизинговая компания окажет помощь клиенту со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, оформляя автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.
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ИСТОЧНИК KP.RU