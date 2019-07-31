2019-07-31T10:04:12+03:00
Общество

В Красноярске один за другим закрываются гастрономы «Красный яр»

Как оказалось – на реконструкцию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске один за другим закрываются гастрономы «Красный яр». Фото: "ТВК Красноярск"В Красноярске один за другим закрываются гастрономы «Красный яр». Фото: "ТВК Красноярск"
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В Красноярск один за другим закрываются гастрономы сети «Красный яр» - на Менжинского, 10а, на Дзержинского, 26 и Красной армии, 121. Горожане обратили на это внимание и забеспокоились. Дело в том, что супермаркеты у дома давно стали привычным и удобным местом покупок продуктов и товаров и лишиться их очень не хотелось бы.

- Всегда забегаю в «Красный Яр» по пути с работы домой. На этой неделе магазин закрылся на реконструкцию. Такое объявление висит на двери. Интересно, когда магазин откроется? И будет ли там «Красный Яр» или что-то другое? - рассказала «ТВК Красноярск» красноярка Екатерина.

Как оказалось, закрытие гастрономов – плановое. Руководство сети приняло решение провести масштабную реконструкцию 8 магазинов, которым больше 20 лет. Три из них, адреса указаны выше, уже закрылись. В скором времени закроются еще пять: на Красрабе, 69, 120 и 169, на Словцова, 6 и на Юшкова, 4а. Там изменят планировку торговых залов и установят новое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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