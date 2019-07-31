2019-07-31T09:46:12+03:00
Общество

В Красноярске автобусы № 49 и № 65 меняют схему движения

Им добавят несколько остановок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске автобусы № 49 и № 65 меняют схему движения. Фото: сайт администрации КрасноярскаВ Красноярске автобусы № 49 и № 65 меняют схему движения. Фото: сайт администрации Красноярска
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В Красноярске два автобуса с 10 августа изменят схему движения. Речь идет о маршрутах № 49 и № 65. Об этом сообщил департамент транспорта города. Автобус маршрута № 49 пока что ходит от Кардиоцентра до Ветлужанки. При новой схеме движения добавятся 4 остановки: «Снежная», «Рябиновый сад», «Березовая» и «МСК «Радуга». Расписание движения этих рейсов будет размещено на конечных остановках и в салонах автобусов.

Что касается 65-го автобуса, с 10 августа он пойдет по улицам Ястынская, Гайдашовка и Полигонная, а конечную остановку перенесут на Агротерминале. Это было сделано с учетом интересов горожан. Ведь Агротерминал – первый за Уралом региональный оптово-распределительный центр, осуществляющий оптовую продажу широкого ассортимента продукции как продуктовой, так и промышленной. Кроме того, там работает фермерский рынок с товарами от краевых производителей.

- Мы провели совместную работу с представителями спорткомплекса и составили временный график движения автобусов 49-го маршрута с учетом времени начала и окончания занятий. В сентябре, с началом учебного года и выходом кластера на 100% загрузку, все автобусы 49-го маршрута будут ездить до спорткомплекса, - подчеркнул руководитель департамента транспорта Александр Годованюк.

Фото: сайт администрации Красноярска

Фото: сайт администрации Красноярска

ИСТОЧНИК KP.RU

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