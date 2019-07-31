2019-07-31T08:53:47+03:00
Общество

В Красноярске под бульдозер пустили более тонны яблок и груш

Их обнаружили во время рейда на оптовой базе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске под бульдозер пустили более тонны яблок и груш. Фото: РоспотребнадзорВ Красноярске под бульдозер пустили более тонны яблок и груш. Фото: Роспотребнадзор
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В Красноярске под бульдозер на полигоне пустили более тонны яблок и груш. Продукция была запрещена к вводу на территорию России, поскольку ее производители, возможно, находятся в списке стран, в отношении которых действуют экономические санкции.

Обнаружили фрукты сотрудники Россельхознадзора во время рейда на одну из оптовых баз Красноярска, пишет интернет-издание newslab.ru. 40 ящиков фруктов вывезли за город на полигон твердых бытовых отходов и раздавили.

- Уничтожена запрещенная к ввозу плодоовощная продукция: яблоки свежие общим весом 409 кг (20 деревянных ящиков) и груши свежие 592 кг (20 картонных коробок). Страна происхождения не установлена, так как товаросопроводительные документы не представлены, на упаковке отсутствует маркировка, имеются следы срыва маркировки, - прокомментировали сотрудники краевого управления Россельъхознадзора.

Добавим, что правительство России поддержало инициативу депутатов Госдумы не отправлять на мусорные полигоны то, что может пригодиться для употребления в пищу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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