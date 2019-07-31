СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-31T07:55:26+03:00

В Норильске шутники устроили катание в ванне по двору и зацепили иномарку. Стоп-кадр видео norilsktoday

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В Норильске шутники устроили катание в ванне по двору. Развлечение не обошлось без последствий – привязанная веревкой к автомобилю ванна задела припаркованную иномарку. Удара как такового не было, но сигнализация сработала. Кроме того, стоял жуткий скрежет (чугунная ванна по асфальту – это что-то), поэтому при просмотре видео советуем отключить звук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723208" frameborder="0"></iframe> В Норильске шутники устроили катание в ванне по двору и зацепили иномарку.

Можно предположить, что владельцы сменили ванну в квартире, старую решили вывезти на помойку, но заморачиваться на багажник или тележку не стали. А один из товарищей просто захотел испытать острые ощущения и прокатиться внутри. Видео было опубликовано в «Инстаграме» norilsktoday. А вот и комментарии подписчиков (орфография сохранена):

- Парни чуток развлекались, опасно конечно, не обдуманно, и сумасбродно. Но цели кого то унизить, оскорбить, или тому подобное... Не было... Просто понеслась душа в рай... Нормальные парни.

- Конечно поступок был не самый умный, могло пострадать чужое имущество, и сами шутники...

- Но все закончилось хорошо, поэтому давайте дальше отдыхать и чудить, но в пределах разумного... Чтобы свои и чужие жизни не подверглись опасности... Соответственно и имущество :)

Добавим, на днях в Красноярске парни угнали из супермаркета продуктовую тележку и решили прокатиться. На пешеходном переходе их сбила иномарка, дважды нарушившая правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU