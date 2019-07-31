На севере Красноярского края полицейские обнаружили более 600 рыб осетровых пород
На севере Красноярского края полицейские обнаружили более 600 рыб ценных осетровых пород – стерляди и осетра. Браконьеры уже подготовили их к реализации: выпотрошили, тушки завернули в полимерную пленку и заморозили.
На севере Красноярского края полицейские обнаружили более 600 рыб осетровых пород.
Вылов осетровых в Красноярском крае запрещен полностью круглый год, они занесены в Красную книгу. Поэтому полиция и росгвардейцы периодически проводят операцию «Путина», чтобы предотвратить их незаконную добычу. На этот раз в ходе обследования одного из частных домов в селе Канготово Туруханского района в сарае полицейские обнаружили два холодильника, набитые рыбой.
Кроме этого, изъято 3 незарегистрированных охотничьих ружья и патроны. Сумма ущерба от незаконного вылова биологических ресурсов составила более 4,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU