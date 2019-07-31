2019-07-31T06:35:24+03:00
Общество

В Красноярске проведен опрос автошкол, обучающих мотоциклистов

Среди учеников 70% - мужчины, 30% - женщины
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В Красноярске проведен опрос автошкол, обучающих мотоциклистовВ Красноярске проведен опрос автошкол, обучающих мотоциклистовФото: Мария ЛЕНЦ
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Мотоцикл - одно из универсальных транспортных средств и мечта романтиков - мальчишек, да и девчонок. Их все чаще используют в больших городах во избежание пробок. Справочная по ценам «2-999-999» разбиралась в такой услуге, как получение прав категории А - управление мотоциклом, которая, несмотря на кажущуюся легкость управления, предусматривает обязательное обучение в автошколе и получение соответствующих прав.

В опросе участвовали 14 красноярских автошкол. Специалисты справочной узнали, что в 6-ти не обучают вождению мотоцикла. В остальных 8-ми обучение проходит преимущественно летом, в некоторых школах успевают выпустить по две группы за сезон, в одной школе заявили, что обучают круглый год, только сдача на права происходит в летний период. Среди учеников 70% - мужчины, 30% - женщины.

Средняя продолжительность курсов 1,5-2 месяца, однако, есть курсы, которые длятся до 3-х месяцев, но есть и ускоренные - 1 месяц, когда ученики уже имеют категорию В. Средняя стоимость курсов составляет 15 – 17 тысяч рублей.

Со слов инструкторов и руководителей автошкол процент сдачи с первого раза теории - 98%, практики - 80%. При том, что у выпускников есть преимущества для сдачи: категорию А не сдают на дорогах города - практику сдают на автодроме, это упрощает задачу, и в целом, процент сдачи на категорию А всегда выше, чем на категорию В.

ИСТОЧНИК KP.RU

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