СЕГОДНЯ 05:52 2019-07-31T05:52:05+03:00

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В Новоенисейске спасатели выручили из беды корову. Буренка, видимо, давно гуляет сама по себе по улицам поселка, ищет траву, потому что хозяев это вполне устраивает. Но накануне она застряла между гаражами. Хотела пройти, а расстояние между стенами оказалось слишком узким для нее. Разумеется, о своей проблеме корова оповестила всю улицу громким протяжным мычанием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723196" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае спасатели выручили из беды корову.

Неравнодушные местные жители вызвали спасателей. Приехала пожарная машина, специалисты из МЧС вызволили корову из плена, она отправилась дальше по своим делам. А подписчики паблика «ЧП Лесосибирск» оставили много комментариев в социальной сети (орфография сохранена):

- Специально ставят гаражи, чтобы коровенка невинная застряла. А может, худеет коровенка, чтобы сбросить вес в разные щели лезет. Модная, однако, коровенка.

Большинство ругали безответственных владельцев:

- Хозяев надо привлекать за издевательство над животными.

- Ответственность должна быть у Скота держателей, выгуливайте их на полях, или ходите и убирайте за ними.

ИСТОЧНИК KP.RU