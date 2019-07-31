2019-07-31T05:23:44+03:00
Происшествия

В Красноярске девушка помыла свою иномарку на озере Мясокомбината

А потом окатила очевидца грязной водой [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске девушка помыла свою иномарку на озере Мясокомбината. Стоп-кадр видеоВ Красноярске девушка помыла свою иномарку на озере Мясокомбината. Стоп-кадр видео
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В Красноярске девушка помыла свою иномарку на озере Мясокомбината. Когда именно это произошло, день или два назад, неизвестно. Главное в этой истории, что автомобилистка нарушила природоохранное законодательство, да еще совершила хулиганский поступок, за который ей наверняка придется ответить.

В Красноярске девушка помыла свою иномарку на озере Мясокомбината.

Видео инцидента появилось в соцсетях, в группе «Сводка.24 Красноярск». Очевидцы сняли, как почти у самой воды стоит старенький «Ниссан», а его владелица набирает воду из озера и старательно намывает его. На замечания отдыхающих совершенно не реагирует. Хотя нет, автора видео она окатила водой прямо из того самого ведра.

Автору видео сейчас достаточно обратиться в полицию с жалобой на хулиганские действия. Ну, а природоохранной прокуратуре – повод заняться этим делом. Ведь по закону запрещено парковать автомобили ближе, чем на 50 метров, к воде, если там не оборудована специальная автостоянка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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