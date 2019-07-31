2019-07-31T04:38:02+03:00
Происшествия

В Красноярском крае грабители в подъезде напали на почтальона

Добыча оказалась невелика: газеты, продукты и немного денег
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае грабители в подъезде напали на почтальонаВ Красноярском крае грабители в подъезде напали на почтальонаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Назарово грабители напали на почтальона. Случилось это накануне. Женщина зашла в подъезд многоэтажного дома, чтобы разложить корреспонденцию по почтовым ящикам, следом за ней – двое неизвестных мужчин. Они напали на нее, вырвали у нее сумку и сбежали. А в сумке были письма, газеты, продукты и немного личных денег самой сотрудницы почты.

Потерпевшая тут же вызвала полицию. Описала нападавших: внешность, во что были одеты. На поиск были направлены все ближайшие наружные наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Грабителей задержали очень быстро. Ими оказались двое местных жителей 1984 и 1993 года рождения. Теперь с ними будет разбираться полиция. Корреспонденцию вернули почтальону, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции. И добавили, что грабителям грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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