СЕГОДНЯ 04:17 2019-07-31T04:17:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярск приедут сильнейшие квадрокоптеры страны. Об этом рассказали в пресс-службе администрации края. Они примут участие в Чемпионате России по Drone Racing-2019, который пройдет в эту субботу, 3 августа, на острове Татышев. За Красноярск будут выступать бронзовый призер прошлогоднего Чемпионата России Александр Ганин и серебряный призер этапа Кубка мира-2018 Иван Шульгин.

Обычно гоночная трасса – это несколько сотен метров полета квадрокоптера на высокой скорости с преодолением различных препятствий, которые позволяют выполнять элементы различной сложности – повороты на 90 и 180 градусов, змейку. Однако в этом году организаторы подготовили для спортсменов специальную новую трассу со сложными элементами.

А зрителей и гостей соревнований ждут интерактивные, развлекательные, выставочные площадки и многочисленные фотозоны. Пройдут мастер-классы по изготовлению и запуску метательных планеров, водяных ракет, воздушных змеев, конкурсы на изготовление самого креативного летательного аппарата.

КОНКРЕТНО

Фестиваль пройдет на западной стороне острова Татышев 3 августа.

Начало в 12:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU