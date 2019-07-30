Сильные дожди с грозами возвращаются в Красноярский край

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-30T16:07:13+03:00

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В Красноярский край снова нагрянет непогода. В среду, 31 июля, возможны грозы с сильными дождями, сообщают в Среднесибирском УГМС.

- Днем в центральных и южных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы, при грозах усиление ветра 15-18 метров в секунду, – предупреждают синоптики. - Грозы могут быть также в Туруханском районе и Эвенкии. Кроме того, ночью и утром в Эвенкии местами туманы. Сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

В Красноярске 31 июля днем тоже может пройти дождь, вероятна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров. Ночью плюс 13-15, в светлое время суток 23-25.

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Для ликвидации пожаров в Красноярском крае мобилизуют дополнительные ресурсы МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, площадь пожаров в крае все еще увеличивается. По данным на 30 июля, она составила больше миллиона гектаров – это 1 051 783,5. Зарегистрировано 116 пожаров (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU